الإرهابي المسمى “حاج عصمان ڨومار” يسلم نفسه للسلطات العسكرية بإن ڨزام

سلّم الإرهابي المسمى “حاج عصمان ڨومار” نفسه للسلطات العسكرية بإن ڨزام بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 27 مارس إلى 01 أفريل 2025. سلّم الإرهابي المسمى “حاج عصمان ڨومار” نفسه للسلطات العسكرية بإن ڨزام بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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