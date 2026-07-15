الإرهابي المكنى “خالد” يسلم نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المسمى ف.ب المكنى “خالد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 08 إلى 14 جويلية 2026. في كامل التراب الوطني، نشرتها وزارة الدفاع الوطني اليوم، سلّم الإرهابي المسمى ف.ب. المكنى “خالد” نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. وبحوزته مسدس (1) رشاش من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم تفكيك مجموعة إجرامية، بولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، متكونة من ستة (6) عناصر. تنتمي إلى حركة “ماك” الإرهابية، من بينهم (04) أربعة من جنسية مغربية من طرف المصالح المركزية لأمن الجيش.

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