الإرهابي “بربوشي سعيدو” يسلم نفسه للسلطات ببرج باجي مختار

سلّم الإرهابي المُسمى “بربوشي سعيدو”، المدعو “عبد العزيز”، نفسه، أمس الجمعة، للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، وُجد بحوزة الإرهابي، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن ذخيرة بالإضافة إلى 60 طلقة.

وإلتحق الإرهابي المدعو “عبد العزيز”، سنة 2014 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل.

وتأتي هذه العملية لتؤكد عزم ويقظة الجيش الوطني الشعبي في مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها قواتنا المسلحة في الميدان، من أجل بسط الأمن والسكينة عبر كامل التراب الوطني.