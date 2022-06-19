الإرهابي بن حليمة: شخص يدعى “هرمس” يقيم بأمريكا  كان يشرف على حسابي في فيسبوك ويوتوب

أماط الإرهابي الموقوف محمد بن حليمة اللّثام، امسية اليوم الأحد، عن بعض الأمور والأسرار التي صاحبت نشاطه عندما كان متواجدا في إسبانيا وفرنسا.

وجاءت اعترافات هذا الأخير، خلال شهادات جديدة بثها التلفزيون الجزائري، تحت عنوان “رحلة الخيانة وتفاصيل المؤامرة”.

الموقوف بن حليمة، كشف عن تواجد شخص مجهول ينشط باسم “هرمس” يقيم بأمريكا، حيث كان يشرف على حسابه في فيبسبوك ويوتوب.

وراح بن حليمة يسرد تفاصيل المدعو “هرمس”، حيث قال انه كان يتعامل معه فقط عن طريق الرسائل عبر تطبيق “تلغرام”، كما كشف بأنه نفس الشخص الشخص المجهول الذي يشرف على حسابات زيطوط وأمير ديزاد.

وأضاف ذات المتحدث ان محمد زيطوط، كان قد طلب منه إشراك شقيقه في تسيير صفحته على الفيسبوك وحسابه في اليوتوب.

وتأتي اعترافات الإرهابي بن حليمة، لتفضح مؤامرات الخونة والعملاء المتواجدين في الخارج وتورطهم في مخططات دنيئة تستهدف أمن الجزائر ووحدتها واستقرارها والجيش الوطني الشعبي على وجه الخصوص.