الإرهابي “بن خية عيسى” يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بتين زاواتين

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الإرهابي “بن خية عيسى” يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بتين زاواتين
بقلم نادية بن طاهر

سّلم الإرهابي المسمى “بن خية عيسى” نفسه، أمس الأحد، للسلطات العسكرية بمنطقة تين زاواتين بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، التحق الإرهابي المسمى “بن خية عيسى” بالجماعات الإرهابية سنة 2018 في الحدود المالية.

وأضاف البيان، أنه قد كان بحوزة الإرهابي قاذف صاروخي من نوع RPG-2 و3 قذائف صاروخية، وبندقية رشاشة من نوع G3، مع مخزن ذخيرة مملوء.

وتأتي هذه العملية لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش، والجهود المبذولة في الميدان للقضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني، يضيف البيان.

الجيش

سلاح ناري

قاذف صواريخ


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