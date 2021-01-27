الإرهابي “لعربي لادمي مهدي” المكنى “أبة” يسلم نفسه للسلطات العسكرية

الوطني
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الإرهابي “لعربي لادمي مهدي” المكنى “أبة” يسلم نفسه للسلطات العسكرية
بقلم نسرين محفوف

سّلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

ويتعلق الأمر بالمسمى “لعربي لادمي مهدي” المكنى “أبة”، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 بمنطقة الساحل.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، فقد كان بحوزة الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة.

في حين أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت وخنشلة.

يأتي هذا في سياق الجهود الهادفة إلى تعزيز الأمن والسكينة في مختلف أنحاء الوطن.

وقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 26 جانفي 2021، عديد العمليات.

وتؤكد نتائجها على الاحترافية العالية والاستعداد الدائم لقواتنا المسلحة على حماية بلادنا من كل أشكال التهديدات الأمنية والآفات ذات الصلة.


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