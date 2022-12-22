الإرهابي مهري ماء العينين يسلم نفسه ببرج باجي مختار

سّلم إرهابي نفسه، أمس الأربعاء، للسلطات العسكرية بالقطاع العملياتي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، يتعلق الأمر بالإرهابي “مهري ماء العينين”، المدعو “أيمن”.

والتحق المعني بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل سنة 2016.

وكان بحوزة الإرهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، ومخزني ذخيرة، و52 طلقة من عيار “7.62X39 ملم”.

بالإضافة إلى جهاز إرسال واستقبال من نوع موتورولا MT-9000.

وتؤكد هذه النتائج الإيجابية المحققة مدى تحكم القوات المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة عبر كامل ربوع الوطن.