الإرهابي موسى زايدي:”لمست بوضوح وجود دعم فرنسي للماك وهذه أول مهمة لي”

اعترف الإرهابي الموقوف موسى زايدي، بتورطه وانتمائه لحركة الماك الارهابية.

وفي اعترافات مصورة له بثتها قناة النهار، قال الإرهابي الموقوف موسى زايدي: “تعرفت على عناصر حركة الماك في العام 2015 وعلى رأسهم جعفر خنان.”

وأضاف الإرهابي في هذا الاطار، أن أول مهمة له في حركة الماك كانت تأمين وتنظيم تظاهراتها وأنشطتها بفرنسا.

وأشار الإرهابي موسى زايدي إلى أن جعفر خنان، شخص ذكي ومتمرس في التجنيد وهو من أقنعنه بفكرة الانفصال.

وتابع الإرهابي:” كلفوني في وقت لاحق بمهمة جمع أموال المبيعات خلال تظاهرات حركة الماك.”

وختم الإرهابي الموقوف موسى زايدي قائلا:”لمست بوضوح وجود دعم رسمي فرنسي لحركة الماك لأن أنشطتها في الشارع لم تكن تتم بترخيص.”

وللإشارة، قامت المصالح الأمنية المشتركة يوم الرابع أوت الجاري بميناء بجاية في الناحية العسكرية الخامسة، بتوقيف الارهابي رفقة زوجته وبحوزته كمية من الأسلحة النارية والذخيرة ومبلغ مالي من العملة الصعبة وأغراض أخرى كانت مخبّأة بإحكام بمركبته قصد إدخالها إلى أرض الوطن بطريقة غير شرعية، قادماً من ميناء مرسيليا بفرنسا.