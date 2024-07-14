الإسباني ألكاراز يحسم لقب ويمبلدون ويدخل التاريخ

تمكن البطل الإسباني كارلوس ألكاراز من التتويج بلقب ويملدون بعد اكتساح الصربي نوفاك دجوكوفيتش بثلاث أشواط لصفر.

ودخل كارلوس ألكاراز التاريخ بعدما أصبح أضغر لاعب في العصر المفتوح يحقق لقب ويمبلدون ورولان غاروس تواليا خلال موسم واحد.

وعقب تتويجه، قال الإسباني الكاراز عقب التتويج “أتممت عملي بالفعل لنرى ماذا سيفعل منتخب كرة القدم الليلة”.

وأضاف “إنه لشرف كبير لي أن أكون جزءا من هؤلاء اللاعبين الذي حققوا رولان غاروس وويمبلدون في نفس العام”.

كما أردف “يسعدني حقا أن أكون في نفس القائمة مع نوفاك ضمن الأبطال الكبار، لا أعتبر نفسي بطلا بعد، لست مثلهم لكنني أحاول الاستمرار”.