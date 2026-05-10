الإسباني ألونسو سانغوينو مدربًا جديدا للمنتخب الوطني لكرة اليد

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، اليوم الأحد، توقيع العقد الرسمي مع المدرب الإسباني راؤول ألونسو سانغوينو لتولي تدريب المنتخب الوطني الجزائري رجال، بحضور رئيس الاتحادية، مراد بوسبت.

ويأتي هذا التعيين في إطار سعي الاتحادية لتعزيز طاقم فني للمنتخب الوطني وتحقيق الأهداف المسطرة خلال الاستحقاقات القادمة. إذ يعوّل على خبرة المدرب الإسباني وقدرته على قيادة المنتخب نحو مستويات متقدمة قاريًّا ودوليًّا.

وأكد رئيس الاتحادية، مراد بوسبت، أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة المنتخب الوطني. مشيرًا إلى أن العمل الجماعي بين الطاقم الفني واللاعبين سيكون مفتاح النجاح في المستقبل.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب سانغوينو عمله فورًا، مع التركيز على إعداد المنتخب للمنافسات القادمة، بما في ذلك البطولات القارية والعالمية.