الإسباني فابريغاس يعتزل كرة القدم

أعلن الدولي الاسباني السابق، سيسك فابريغاس، أمس السبت، عن اعتزاله كرة القدم نهائيا في عمر الـ 36 تمهيدا لدخوله عالم التدريب.

وقال فابريغاس، لاعب أرسنال وتشيلسي الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني سابقا، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر “تويتر” : “بعد 21 عاما قضيتها لاعبا محترفا حان الوقت لكي أعلن اعتزالي”.

وأضاف بخصوص مشواره الكروي: “سيبقى رحلة لا يمكن نسيانها.. أريد توجيه الشكر من كل قلبي إلى جميع زملائي، المدربين الذين أشرفوا علي والمديرين الرياضيين والرؤساء ومالكي الأندية وأنصار الفرق ووكيل أعمالي”.

وحقق فابريغاس سجلا مميزا في كرة القدم، حيث توّج بكأس العالم مع منتخب اسبانيا سنة 2010، وكأس أوروبا مرتين عامي 2008 و2012، بالإضافة إلى العديد من الألقاب المحلية في صفوف الفرق التي دافع عن ألوانها.

وسيستهل فابريغاس مسيرته التدريبية بالإشراف على الفريق الرديف في نادي كومو الإيطالي من الدرجة الثانية، الذي لعب في صفوفه مؤخرا.

Con grande tristezza è arrivato il momento di appendere le scarpe al chiodo.

Conserverò ogni momento, dai primi giorni al Barcellona, all’Arsenal, di nuovo in blaugrana, al Chelsea, al Monaco e infine al Como. Dalla Coppa del Mondo, agli Europei, le vittorie in Inghilterra,… pic.twitter.com/FclqRMPp94

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) July 1, 2023