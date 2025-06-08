الإسباني كارلوس ألكاراز يُتوّج بلقب رولان غاروس

تمكّن النجم الإسباني كارلوس ألكاراز من تحقيق إنجازًا تاريخيا بتتويجه بلقب بطولة رولان غاروس 2025،عقب فوزه المثير على المصنف الأول عالميا الإيطالي يانيك سينر بثلاث مجموعات مقابل اثنتين (3-2)، في نهائي مثيرا دام أكثر من 4 ساعات.

و قدّم ألكاراز أداء بطوليا على ملاعب باريس الترابية، مؤكدًا جدارته بين عمالقة “الكرة الصغيرة” ، ونازع منافسه الإيطالي على كل نقطة في مباراة حبست الأنفاس منذ بدايتها وحتى النقطة الأخيرة.

و أضاف ألكاراز لقب رولان غاروس الثاني إلى سجله الحافل، ويثبت مجددًا أنه أحد أبرز نجوم الجيل الجديد في عالم التنس، بعد أن كان قد أحرز سابقًا لقبي أمريكا المفتوحة وويمبلدون.