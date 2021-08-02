الإسبان يؤكدون: “صفقة مبابي تُطبخ على نار هادئة”

كشفت مصادر صحفية إسبانية، أن صفقة النجم الفرنسي “كليان مبابي” تطبخ على نار هادئة بالنسبة لنادي “ريال مدريد”، بعد رفض كل العروض المقترحة من طرف إدارة “باريس سان جيرمان”.

وأكد “جوزيب بيدريرول” مقدم برنامج “التشيرينغيتو” الشهير أن العد التنازلي لصفقة مبابي بالفعل قد بدأ والبداية كانت بغيابه عن مباراة السوبر الفرنسي أمام “ليل” سهرة أمس الأحد والتي انتهت بخسارة “البياسجي”.

يذكر أن “ريال مدريد” قد دخل في مفاوضاته مع إدراة “باريس سان جيرمان” ومستعد لدفع ما يقارب الـ 150 مليون أورو لحسم صفقة النجم الفرنسي.