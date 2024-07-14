الإسبان يتوجون بـ “اليورو” والنحس يطارد إنجلترا  

حسم منتخب إسبانيا لقب كأس أمم أوروبا لصالحه، اليوم الأحد، بعد الفوز أمام إنجترا بهدفين مقابل هدف.

و سجل هدفي منتخب “لاروخا” كل من المتألق نيكول ويليامز في الدقيقة 47 ، و وميكيل أويارزبال في الدقيقة 86 من عمر المباراة المثيرة. في حين سجل هدف منتخب إنجلترا كول بالمير في الدقيقة 73.

كما طارد النحس مجددا منتخب إنجلترا، الذي لم يفوز بأي نسخة رغم إمتلاكه أرمادة من اللاعبين في شاكلة لوك شو، و بيلينغهام، و الحارس بيكفورد إلى جانب القائد هاري كين، الذي لم يتوج بأي لقب رغم مسيرته الكبيرة في مختلف الملاعب الأوروبية.