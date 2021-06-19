الإسبان يكشفون سبب رحيل ماندي عن بيتيس

أكد موقع “دون بالون”، بأن رحيل الدولي الجزائري، عيسى ماندي عن صفوف ريال بيتيس خلال الميركاتو الصيفي الجاري، سببه مالي بالدرجة الأولى. ومُوضحة بأن الفريق الأندلسي لم يكن راغبا في التخلي عنه، خاصة وأنه كان لاعبا أساسيا دون مُنازع في تشكيلة مانويل بيليغريني.

وأوضح ذات المصدر، بأن “البلانكي فيرديس” دفعوا ثمن الإنهيار المالي لغالبية الأندية الأوروبية بسبب أزمة كورونا، ليدفع الثمن غاليا برحيله دون مُقابل صوب فياريال، في صفقة رائعة بالنسبة للغواصات الصفراء.

وتحسر الجميع في بيتيس، عن فقدان خدمات مُحارب الصحراء، خاصة وأنه كان لاعبا مثاليا داخل وخارج أرضية الميدان، ومحترفا بكل ما تحمله الكلمة من معنى بإعتراف الجميع إدارة وطاقما فنيا.