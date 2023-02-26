الإستثمار في الطاقة النووية بالمجال الطبي لعلاج مرضى السرطان

أشرف وزير الصحة، رفقة وزير الطاقة والمناجم، ووزير الصناعة الصيدلانية، ووزير التعليم العالي على اجتماع تنسيقي بخصوص توجيه الاستثمار في الطاقة النووية إلى الاستخدام الطبي.

وتناول الإجتماع، بالخصوص، العلاج بالأشعة لمرضى السرطان، وكل الأمراض الأخرى التي تتطلب هذه التقنية.

وعقد هذا الاجتماع التنسيقي على مستوى مقر محافظة الطاقة الذرية. وحضره أيضا اطارات من الوزارات المشاركة، ومن المحافظة وكذا باحثين من مراكز البحث النووي.

وتناول هذا الاجتماع التنسيقي سبل تعزيز التعاون بين القطاعات المعنية في مجال تطبيق التقنيات النووية في مجال الصحة البشرية.

مع التأكيد على ضرورة تنسيق المشاريع البحثية، وتوجيهات الخبراء، وتوفير المعدات اللازمة. ووضع مبادئ توجيهية منسقة قطاعيا، و كذا دعم التكوين وتبادل المعارف في هذا المجال.

وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تشكيل فريق عمل لبلورة هذا الملف لتحديد الأهداف والمشارع التي يمكن إنجازها في هذا الشأن من أجل التكفل الامثل بالمرضى.

كما تطرق هذا الاجتماع إلى عدة ملفات أهمها ضمان جودة استخدام الإشعاع في الطب من أجل المعالجة. والتكفل الآمن والدقيق للأمراض مثل السرطان.

للتذكير فقد وضع كل من وزير الصحة الاستاذ عبد الحق سايحي ووزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب حجر أساس لبناء مصلحتين للعلاج بالأشعة لفائدة المرضى المصابين بالسرطان على مستوى كل من المؤسسة العمومية الاستشفائية “محمد بحرة” بالرويبة والمركز الاستشفائي الجامعي “اسعد حساني” ببني مسوس.