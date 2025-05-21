الإستثمار في الهواتف الذكية وتخزين الحبوب.. مشاريع هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة خصص لدراسة الإطار التنظيمي المتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين على التوالي بالإستيراد والتصدير، وتنظيمهما وسيرهما. وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتنظيم التجارة الخارجية.

وفي إطار إستكمال تجسيد المقاربة الخاصة بترقية تسيير العقار الإقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، تدارست الحكومة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة. الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.

ومتابعة لتجسيد التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم البرنامج الوطني لتعزيز قدرات تخزين الحبوب. والذي يهدف إلى رفع قدرات التخزين الوطنية من 4 إلى 9 ملايين طن.

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الملف المتعلق بالاستثمار في الهواتف الذكية. بما في ذلك مشروع تركيب وتجميع الهواتف النقالة في الجزائر. الذي يندرج في إطار الجهود الهادفة لتطوير هذه الشعبة من الصناعة الوطنية. وتعزيز مساهمتها في نقل وتوطين التكنولوجيا وإدماج الكفاءات الوطنية خاصة من الشباب في هذا المسار.

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