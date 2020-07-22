الإستشارة الكتابية محل انتقاد من وزارة الشباب والرياضة!

أكد مختار بودينة، رئيس المرصد الوطني للرياضة التابع لوزارة الشباب والرياضة، أن الإستشارة الكتابية التي ستعتمد عليها الفاف لا يمكن أن تعوض الجمعية العامة.

وأدلى مختار بودينة بتصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية أمس الثلاثاء للحديث عن الإستشارة الكتابية من أجل تحديد مصير الموسم الكروي 2019-2020.

وقال بودينة إنّ الإستشارة المكتوبة ليس لها أي أساس تنظيمي في لوائح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وأنه لا يمكن أن تعوض الجمعية العامة العادية أو الإستثنائية.

وأضاف بودينة أنه يمكن إتخاذ هذه الخطوة كإستشارة فقط، مؤكدا على ضرورة اتخاذ القرار النهائي بخصوص الموسم الكروي من طرف المكتب الفيدرالي.