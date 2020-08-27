الإستعانة بطباخين من “انام” لتسيير المطاعم المدرسية

منحت وزارة التربية الوطنية المؤسسات المدرسية التي تحتوي على مطاعم رخصة للبحث عن طباخين يسيرون المطاعم من الوكالة الوطنية للتشغيل ” انام “.

وسيتم الإعتماد على طباخين متكونين ولهم شهادات تثبت تخصصهم وخبرة في تسيير المطاعم المدرسية التي تتطلب دقة خاصة ما تعلق بتحضير الأكل للتلاميذ في الطور الابتدائي .

ويأتي هذا في الوقت الي تم فيه تحديد شروط جديدة خاصة بالمطاعم من خلال الامتثال للاجراءات القائمة والتي يتطلبها تقديم الصفقات العمومية.

بالإضافة إلى إعداد دفتر شروط نموذجي لتحديد احتياجات المطعم المدرسي من المواد الغذائية العامة واللحوم بأنواعها ومشتقات الحليب والخضر والفواكه بالتنسيق مع مصالح التربية والصحة لضمان تغدية سليمة ومتوازنة لفائدة التلاميذ تكفل لهم توازنا في نموهم الجسمي والعقلي والنفسي.