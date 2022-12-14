قناة النهار الإستعمال المفرط للمضادات الحيوية في فترة كورونا.. أطباء يدقون ناقوس الخطر بقلم قناة النهار نشر في 14 ديسمبر 2022 - 22:08 الجزائر شارك غرِّد أرسل 61 0 رابط دائم : https://nhar.tv/WLGPi اقرأ أيضا نسيمة جعفر باي: الممثلين في كل عالم عايشيين بخير إلا في الجزائر غير لاعبي كرة القدم ومغنيي الراي قناة النهار 08 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم قناة النهار 13 ديسمبر "وزير الرياضة :" ليس لدينا الحق للبريكولاج في الشان قناة النهار 13 ديسمبر إقبال كبير على حجز التأشيرات والوجهة الأوروبية الأكثر طلبا قناة النهار 11 ديسمبر محللي بلاطو النهار يعزون في وفـ ـاة محفوظ قرباج في كلمات مؤثرة قناة النهار 06 ديسمبر ثلوج وأمطار على المناطق الشمالية.. التفاصيل قناة النهار 01 ديسمبر ضبط شاحنة بها أكثر من 10 آلاف وحدة خمر بوهران قناة النهار 12 ديسمبر طالع هابط: بغرض إصلاح الخلل السلطات المحلية لواد سوف تغرق بيوت المواطنين بالمياه القذرة قناة النهار 01 ديسمبر مدير الثقافة بسطيف يكشف تفاصيل ترميم تمثال عين الفوّارة بسطيف قناة النهار 03 ديسمبر محمد الخراز: الركراكي عرف كيف يوضف اللاعبين وجعلهم يضحون من أجل المنتخب عكس حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر