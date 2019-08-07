صرح وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بأنه يمكن للجزائر الإستغناء عن استيراد الشعير هذه السنة.

و قال الوزير شريف عوماري، بأن السوق الجزائري فيه ما يكفي، وكل المؤشرات تشير إلى أن البلاد ستستغني عن استيراد الشّعير.

وفيما يتعلّق بإنتاج القمح الصلب بيّن أنّ الجزائر ضمنت اكتفاء ذاتيا منه لمدة 10 أشهر.

بينا يمثل إنتاج القمح اللّين حسب ذات المتحدث مشكلا يستلزم إعادة النظر، إذ هو موضوع ورشة مفتوحة بوزارة الفلاحة.

بحيث يمثل القمح اللين قاعدة الكثير من المنتجات الغذائية خاصة الخبر الذي يرمي الجزائريون منه ما يزيد عن 10 ملايين خبزة يوميا.