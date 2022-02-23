الإستماع إلى 3 متهمين في قضية النصب على الطلبة

يستمع عميد قضاة التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء في هذه الاثناء إلى 3 متهمين موقوفين في قضية النصب على الطلبة الجامعيين.

ويتابع في هذه القضية، 14 متهما، منهم 11 متواجدون رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. ابرزهم مؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي يتقدمهم “ريفكا” و”نوميديا لزول” و “ستانلي” والقاصر “إيناس عبدلي”.

كما تم استخراج المتهمين الموقوفين من المؤسسة العقابية بالقليعة من طرف فرقة الدرك الوطني، وسط تعزيزات أمنية.

ويتعلق الأمر بكل من المسماة “ج.لينا” و” طيبي نجاة” و “بن عابد رانية”.

ليتم تقديمهم الى جهة التحقيق، للسماع إليهم في الموضوع بخصوص التهم المنسوبة إليهم.

وتتمثل التهم افي جناية النصب الموجه للجمهور تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يمنحها نشاط في إطار جماعة إجرامية منظمة ذات والضرب والجرح العمدي بسلاح ابيض. جناية الإتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.

وكذا جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال. جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. جنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، من والى الخارج المادة 266 و 303 مكرر والمادة 372.

وجاءت جلسة السماع الى المتهمين الثلاث، بعد قرابة شهرين من ايداعهم الحبس بأمر من قاضي التحقيق الغرفة الأولى، استكمالا لاجراءات التحقيق في ذات القضية.

كما يتواجد ضمن المتهمين ال14، صاحب الشركة الوهمية futur GATE المدعو الرئيسي” أسامة رزاقي “. بعد تفجير عدد من الطلبة الضحايا القضية على مواقع التواصل الاجتماعي. عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية المدعو ” أسامة، ر”. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.

وهي الوعود التي اصطدم بها الضحايا في الواقع، خاصة اللذين سافروا إلى الدول السالف ذكرها دون ووجدوا أنفسهم تائهين في الشوارع. بعد دفعهم مبالغ مالية متفاوتة ترواحت بين 30 إلى 300 مليون سنتيم، نظير اكمال دراستهم العليا في الخارج.

فك خيوط الشبكة وإلقاء القبض على المتهمين بالنصب على الطلبة

كما مكّنت التحقيقات الأولية المكثفة، في ذات القضية، من فك خيوط هذه الشبكة الإجرامية. وإلقاء القبض على المدبرين الرئيسيين وعددهم 14شخصا. يتقدمهم صاحب الشركة الوهمية “ر.أسامة”، الذي اعترف بجزء كن الوقائع المنسوبة اليه خلال مجريات التحقيق.

كما قادت التحريات أن بعض المتهمين كانوا ينسقون عملياتهم الاحتيالية مع أطراف أجنبية بالدول السالفة الذكر. كما استعانوا داخل الوطن، ببعض الوجوه المؤثرة عبر منصات التواصل الاجتماعي للترويج لهذه الخدعة.

إلى ذلك مكنت التحريات من تم تحديد مقرات هذه الشركة الوهمية على مستوى بعض ولايات الوطن. كالجزائر العاصمة وعنابة ووهران وفي الخارج. ويذكر منها : Word staudycenter wscalert، nista caramel.

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