الإستماع لإنشغالات مكتتبي عدل التابعين للمديرية الجهوية بعنابة

قام المدير العام المساعد للتسير العقاري ومدير الإدارة العامة بوكالة عدل، بزيارة عمل وتفقد للمديريات الولائية التابعة للمديرية الجهوية بعنابة.

وكان للمدير، لقاءات مع مدراء المشاريع والمدراء الولائيين بكل من عنابة وقالمة وسوق أهراس وسكيكدة والطارف وتبسة، الذين بدورهم طرحو بعض الإنشغالات التي تخص التجهيزات و الموارد البشرية.

كما استمعو إلى انشغالات المكتتبين، وقاطني سكنات البيع بالايجار، أين أكدو برفع انشغالاتهم.

وتأتي هذه الخرجات الميدانية بهدف اعطاء دينامية ونفس جديد لوكالة عدل.

كما أن الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها المدير العام محمد طارق بلعريبي، تهدف إلى للإقتراب أكثر من المكتتب وقاطني سكنات عدل من أجل السماع الى انشغالاتهم والتكفل بها.