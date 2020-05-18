الإستمرار في العمل إلى 65 سنة إختياري وليس إجباري

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الاثنين، سليمان ملوكة أن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة اختياري وليس إجباري.

وخلال حلوله ضيفا على الإذاعة الجزائرية، نفى ملوكة، إمكانية العودة إلى نظام التقاعد المسبق.

وقال ملوكة إن المرسوم الجديد الخاص بالتقاعد أعاد السن المعمول به دوليا.

وأكد أن ما يعرف بالتقاعد النسبي أو التقاعد دون شرط السن جاء في 1997 في ظروف استثنائية.

وأشار ملوكة أن عجز الميزان التجاري للصندوق، دفع الى السماح بتمديد سن التقاعد الى 65 سنة.

وأضاف “قانون 2020 الجديد نص على السماح للراغبين في الاستمرار في مناصبهم إلى سن 65 بالاكتفاء بطلب خطي قبل ثلاثة اشهر”.

وحول بقاء الاقتطاعات للتقاعد النسبي مع توقف العمل به قال المتحدث إن القانون مازال ساريا لكنه محدد بحالات استثنائية متعلقة بالشركات المفلسة، مقللا في الوقت نفسه من نسبة الاقتطاع التي لا تتجاوز 0.25 بالمئة من الموظف و0.25 بالمئة من المستخدم حسب تعبيره.

وحول تحديد المهن الشاقة وامكانية تقليص سن التقاعد اكد المتحدث ذاته ان القائمة لم تحدد بعد وهي ليست من صلاحيات الصندوق، غير مستبعد ان في حال تحديدها ان تقدم لها بعض الامتيازات من بينها مراجعة سن التقاعد.