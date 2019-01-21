الإستنجاد بفرق إنقاذ الولايات المجاورة لوهران للبحث عن الصحفي المفقود

استنجدت الحماية المدنية لولاية وهران، اليوم الاثنين، بفرق انقاذ الولايات المجاورة، للبحث عن الصحفي المصور المفقود بعرض البحر في وهران.

وحسب مراسلة النهار، فقد تم الاستعانة بفرق إنقاذ ولايات الشلف ومستغانم وعين تموشنت، للبحث عن الصحفي المصور المفقود.

وقد تعرض الصحفي المصور، للسقوط بالبحر، بينما كان يمارس هواية الصيد بالمنطقة الصخرية، الصخرة العجوز، التابعة لبلدية مرسى الكبير.

وكان لحظتها رفقة صديقيه، حيث أدلى أحدهما أن موجة قوية قذفته إلى البحر، من على الصخرة التي كان يجلس عليها.

الصحفي المصور المدعو بن حليمة كريم، يعمل بجريدة وطنية ناطقة بالفرنسية، يبلغ من العمر 38 سنة.

وقد تنقل والي وهران، مولود شريفي، الى مكان الحادث، ليلة البارحة، حيث أمر بتجنيد كافة وحدات الحماية المدنية.

وأعطى تعليمات صارمة لكافة الوحدات المختصة، بالتجند من أجل البحث عن الصحفي المفقود بعرض البحر.