الإستهلاك الوطني للوقود بلغ 17.7 مليون طن سنة 2022

كشف رئيس سلطة ضبط المحروقات رشيد نديل، أن الإستهلاك الوطني للوقود بلغ قرابة 17.7 مليون طن خلال 2022. بارتفاع بـ 3 بالمائة مقارنة ب2021. نظرا للانتعاش الإقتصادي الذي تشهده البلاد في عدة قطاعات، لاسيما قطاعي الخدمات والصناعة.

وقال نديل، في حوار لـوأج، أنه ينتظر تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة. ليبلغ حوالي 41 مليون طن افاق 2050، بارتفاع بحوالي 3 مليون طن كل سنة. مضيفا أن إستهلاك المازوت بلغ 10.1 مليون طن. وهو الإستهلاك المرشح للزيادة نظرا للنمو الإقتصادي الذي تشهده الجزائر.

و تابع بأن الطاقة الإنتاجية للمازوت تقدر بـ 9 مليون طن في السنة، وستصل إلى 12.5 مليون طن في آفاق 2030 مع دخول مشروع سكيكدة لتحويل “الفيول” إلى مازوت سنة 2028. وسيساهم في رفع الإنتاج بقرابة 4 مليون طن”. أما بالنسبة لاستهلاك غاز البترول المميع-وقود، فقد شهد ارتفاعا بـ 20 بالمائة. حيث بلغ 1.5 مليون طن في 2022.

وكشف نديل، أن إستهلاك البنزين، شهد تراجعا بـ2.26 بالمائة، حيث بلغ 3.3 مليون طن مقارنة 3.4 مليون طن خلال 2021. ويرجع هذا الإنخفاض إلى ارتفاع إستهلاك غاز البترول “المميع-وقود” الذي ينتظر أن يبلغ 8ر6 مليون طن آفاق 2050. حيث تقدر الطاقة الإنتاجية لهذا الوقود حاليا بـ 4 مليون طن في السنة.

ولاحظ بأن انخفاض أسعار هذه المنتجات يشجع على استهلاكها، لذلك لا بد من اعادة النظر في هامش الأسعار بتفعيل أسلوب الدعم المباشر الموجه للفئات الاجتماعية المستحقة من العائلات ذات الدخل الضعيف والمحدود

كشف نديل أن سلطة ضبط المحروقات ستطرح، خلال الأيام القادمة، منصة موجهة للمستثمرين الراغبين في الحصول على تراخيص، بغية تقليص مدة دراسة الملفات وخلق اتصال مباشر بين السلطة و المتعامل الاقتصادي. بالإضافة كذلك إلى برنامج تنظيمي داخلي يحدد مواقع المنشآت النفطية بغرض المساعدة على وضع مخطط وطني للاستثمارات النفطية”.

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