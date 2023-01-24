الإسراع في إنشاء شركة مختلطة للسكك الحديدية

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، بالإسراع في انشاء شركة مختلطة للسكك الحديدية. وذلك بهدف رابط شامل للمناطق لاسيما ورقلة – تمنراست – غرداية- المنيعة – غار جبيلات.

ويأتي هذا خلال ترأسه اجتماع لمجلس الوزراء، أين أوضح الرئيس تبون بأن إنشاء هذه الشركة سيكون بالتعاون مع الخبرات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال وذات السمعة العالمية بهدف الوصول إلى ربط وطني شامل بالسكك الحديدية ووصل الشمال بالجنوب وتسهيل النقل للمتعاملين الاقتصاديين.

وأن يكون مدّ السكك الحديدية أولوية قصوى لا سيما على امتداد ورقلة ـ تمنغست، غرداية ـ المنيعة، وغارا جبيلات ـ بشار، نظرا للأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المحاور. يضيف الرئيس.