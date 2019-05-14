“الإسكندنافيون” يُكرّمون بن رحمة !

قامت مجموعة من الأنصار النرويجيين لنادي “برينتفورد” بالتنقل الى إنجلترا من أجل تكريم الدولي الجزائري المُتألق، محمد سعيد بن رحمة.

ومُنح الجناح الطائر جائزة أحسن لاعب لهذا الموسم، وظهر “الإسكندينافيون” في تدريبات “البيز” ولكنهم لم يُحققوا رغبتهم في مُلاقاة نجمهم.

ويتواجد صاحب الـ23 عاما، حاليا في فرنسا لمواصلة فترة النقاهة بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها مؤخرا وأنهت موسمه مُبكرا.

ويأمل لاعب “شاتورو” السابق التعافي بأسرع وقت ممكن، والسعي للمُشاركة بـ”الكان 2019″ مع “الخضر”، ولكن هذا التحدي يبقى صعب المنال.