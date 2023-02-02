الإسكوبار “حنيش أسامة” و10 متهمين للمحاكمة عن المتاجرة ب60 قنطار من المخدرات

يمثل أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الخميس ، المتهم الموقوف المدعو ” أسامة حنيش” المعروف باسم ” الإسكوبار”. المتابع في قضية استيراد 60 قنطار من الكيف المعالج، كماةيمثل معه للمحاكمة 10 متهمين آخرين.

وتأتي برمجة القضية بعد استئناف الاحكام القضائية، التي سلطتها محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء و التي تراوحت بين 20 سنة. والبراءة في حق جميع المتهمين، كانت أقصاها في حق المتهم الرئيسي ” أسامة حنيش”. الذي نفذ خطة فراره من سجن الحراش بعد أيام فقط من تحويله من سجن القليعة نحو سجن الحراش. عقب توقيفه في قضية الحال.

وفي الملف الحالي، تمكنت مصالح الأمن من حجز كمية معتبرة من المخدرات قدر وزنها ب60 قنطار من نوع الكيف المعالج المغربي.

وهي الكمية التي ضبطت بمدينة عين وسارة بولاية الجلفة مطلع 2016. التي كانت مدسوسة في صناديق الخضار والفواكه للتمويه.

بحيث تبين أن الشبكة الإجرامية التي تضم 11 متهما، كانت تنشط انطلاقا من الحدود الغربية للبلاد. مرورا بالولايات التالية (الشلف، البليدة ،المدية”ومنها الى المسيلة والجلفة وصولا الى الجنوب الجزائري.

كما كان نشاط الشبكة يصل إلىدولة ليبيا باتجاه دول الساحل.

بحيث استغل أفراد الشبكة “مستودعا” بمدينة وهران مقابل مقر الدرك الوطني، لتخزين المخدرات، قبل أن تنطلق الشاحنات منه، نحو ولايات أخرى.

كما افضت التحريات في القضية، إلى أن مهمة ‘أسامة حنيش’ كانت تنحصر في تأمين ومراقبة الطريق لفتحها أمام المهربين، لتسهيل تمرير كميات معتبرة من الكيف على متن شاحنات ضخمة.

وكانت العملية تتم مقابل مبلغ 50 مليون عن كل عملية، كما كان يتولى تزوير الوثائق الإدارية للمركبات التي تشحن عليها المخدرات، ورخص السياقة للناقلين، مقابل مبلغ 7 ملايين عن كل شاحنة.

حيث مكنت العملية من حجز العديد من رخص السياقة وبطاقات الهوية المزورة. كما تم حجز 3 بنادق صيد، و725 خرطوشة، وعدة سيارات ومبالغ مالية معتبرة وعدة أجهزة هواتف نقالة