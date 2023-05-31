الإشادة بتجربة الجزائر الرائدة في مجال نزع الألغام

أشاد متدخلون في الملتقى الدولي حول الألغام في إفريقيا بتجربة الجزائر الرائدة إقليميا ودوليا في مجال نزع الألغام. داعين إلى تضافر الجهود الأفريقية للقضاء على هذه الآفة.

وشدّد المشاركون خلال الجلسة الأولى للملتقى بالجزائر والتي خصصت لمحور “مكافحة الالغام المضادة للأفراد بين الإطار القانوني والواقع والتطلعات لبلوغ عالم خال من الألغام. على ضرورة زيادة التعبئة على المستويين الاقليمي والدولي لتحقيق أهداف “إتفاقية أوتاوا” لحظر إستعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدميرها.

كما أجمع ممثلو الدول المشاركة على أهمية تنسيق الجهود وتشجيع تبادل الخبرات في مجال مكافحة الألغام تماشيا مع المبادرات الأفريقية العديدة. لا سيما أجندة 2063، الموسومة بشعار “أفريقيا التي نريدها”. وخريطة الطريق الرئيسية للإتحاد الأفريقي بشأن الخطوات العملية لـ “إسكات الأسلحة في أفريقيا بحلول عام 2030. وكذلك خطة العمل الأفريقية المشتركة لمكافحة الألغام المضادة للأفراد. والإطار الاستراتيجي للاتحاد الأفريقي بشأن الأعمال المتعلقة بالألغام والمتفجرات من مخلفات الحروب. والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس السلم والأمن للإتحاد الأفريقي.

وفي كلمة لها خلال اللقاء أثنت مسؤولة برنامج التعاون الاقليمي بمركز جنيف الدولي لأنشطة ازالة الألغام لأغراض انسانية رنا الياس. على “جهود الجزائر في مجال مكافحة الألغام”. مضيفة أن الجزائر إستطاعت أن تحرر أراضيها من الألغام. وتقديم المساعدة الكافية للضحايا وبالتالي الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقية أوتاوا”.

كما كشف الرائد الياس طرودي من سلاح هندسة القتال بقيادة القوات البرية للجيش الوطني الشعبي. أن الجزائر تمكنت في الفترة الممتدة من 2004 الى 2016 من تدمير أكثر من 8 ملايين لغم. وتطهير ازيد من 62 ألف هكتار من الاراضي الملغمة. مضيفا أن الجزائر تمكنت بعد عقود من الكفاح والمجهودات المبذولة على جميع الاصعدة من القضاء التام على خطر الألغام المضادة للأفراد.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور