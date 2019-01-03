الإشتباه في إصابة المجترات الصغيرة بالحمى القلاعية عبر 7 بؤر بتيارت

سجلت مفتشية البيطرة، بولاية تيارت، مؤخرا، 7 بؤر، يشتبه فيها إصابة المجترات الصغيرة بداء الحمى القلاعية.

وأوضح، اليوم الخميس، المفتش البيطري مهدي قوادرية، أنه “يشتبه في إصابة قطعان المجترات الصغيرة، و ذلك عبر 7 بؤر.

حيث تتعلق بكل من بلديات السوقر وتوسنينة والفايجة وعين الذهب ومدريسة ومدروسة وتخمارت.

وقد تم اقتطاع عينات من هذه القطعان، ليتم تحويلها نحو المخابر المختصة، لتحليلها، بعد تسجيل نفوق بعض المواليد.

وفي انتظار نتائج التحاليل المخبرية، التي تؤكد أو تنفي إصابة هذه القطعان بداء الحمى القلاعية، تم إتخاذ الإجراءات اللازمه لعزل

القطعان المشتبه فيها، ومنع تنقل المواشي.

كما تم غلق أسواق المواشي عبر تراب الولاية، تفاديا لتفشي العدوى أو تنقلها من ولايات أخرى”.