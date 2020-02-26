الإشتباه في ثلاث إصابات بفيروس كورونا ببسكرة

سجلت ولاية بسكرة، منذ يوم أمس الثلاثاء، ثلاث حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقا لتصريحات مدير الصحة لولاية بسكرة، الحالة الاولى تتعلق بأحد الأطباء الذين أشرفوا على حالة الرعية الإيطالي بمنطقة واد التاه شمال إليزي و العامل بشركة ليقابو البترولية.

حيث أكدت مصادر “النهار” أنّ الطبيب المشتبه بإصابته كان متوجه نحو مسقط رأسه بولاية قالمة وبوصوله لبلدية لوطاية بولاية بسكرة، ابلغ أن نتائج تحاليل الرعية الإيطالي موجبة ليقوم بالتوجه لأقرب مركز صحي، أين تم تحويله لمستشفى حكيم سعدان بعاصمة الولاية، ليتم إتخاذ الإجراءات اللازمة بعد الحجر وكذا التحاليل الطبية.

أمّا الحالة الثانية تتعلق بمراقب في نفس الشركة والذي أكد في تصريحه إحتكاكه في بالرعية الإيطالي للمصالح الإستشفائية بأولاد جلال، أين تم وضعه في غرفة خاصة وتحت الرعاية الصحية إلى حين تأكيد الإصابة من عدمها.

كما كشف مدير الصحة أنّ ثالث الحالات تتعلق بموظف بمطار حاسي مسعود قام بإجراءات الدخول للرعية الإيطالي وأكد إحتكاكه بالرعية وعليه تقدم للمصالح الإستشفائية وتم التكفل به بمستشفى الحكيم سعدان، أين يخضع للمراقبة الطبية وفق الإجراءات اللازمة لمحاربة هذا الفيروس.

كما أكد مدير الصحة بالولاية أنّ الحالات تبقى مشتبه بها إلى حين التأكيد وهي دليل على حرص المعنيين بخطورة الفيروس وتفادي أي مضاعفات.