الإشتباه في 6 حالات إصابة بـ«الكوليرا» في سطيف ووهران وتلمسان

الاشتباه في إصابة سيدة بداء «الكوليرا» بعين آزال في سطيف

كشفت، أمس، مصادر موثوقة من مستشفى يوسف يعلاوي الكائن ببلدية عين آزال جنوب سطيف عن استقبال مصلحة الاستعجالات امرأة يشتبه إصابتها بداء الكوليرا.

حيث أثار انتشار الخبر حالة تأهب قصوى بين أوساط الطاقم الطبي والمرضى المتواجدين بالمستشفى خشية انتقال العدوى.

لتضيف ذات المصادر أن الأمر يتعلق بسيدة تبلغ من العمر 34 سنة وتقطن بولاية البويرة وتحديدا بمنطقة «قار عمر».

حيث كانت في زيارة إلى أهلها ببلدية عين آزال بمناسبة عيد الأضحى، أين ظهرت عليها بعض الأعراض المتمثلة في إسهال شديد وإصابتها بالحمى، ليتم عزلها والقيام بعملية التحاليل الطبية.

وأضافت مصادر «النهار» أن حالة المرأة لا تدعو للقلق، حيث تم اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة من طرف الطاقم الطبي بالمستشفى بعد استقبالها مباشرة، في انتظار ظهور نتائج التحاليل لتأكيد أو نفي هذه الحالة.

الاشتباه في 3 حالات إصابة بداء «الكوليرا» في وهران

علمت «النهار» أن مستشفى بن زرجب الجامعي بوهران، استقبل حالتين مشتبه في إصابتهما بداء الكوليرا، بعد ظهور عليهما أعراض تتمثل في الإسهال الحاد والقيء إلى جانب الحرارة المرتفعة، حيث تم عزلهما في غرفة خاصة بمصلحة الأمراض المعدية والأوبئة لمنع انتقال الوباء، في حين أجريت لهما الفحوصات والتحاليل الضرورية التي تم إرسالها للمخبر المختص من أجل تأكيد أو نفي الإصابة.

في حين، علمت «النهار» أن استعجالات مستشفى أول نوفمبر الجامعي استقبلت، زوال أمس، حالة يشتبه في إصابتها بداء الكوليرا، ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 25 سنة تم تحويله على جناح السرعة إلى المصلحة بعد ظهور أعراض مشابهة، في انتظار إخضاعه للتحاليل الطبية لتأكيد إصابته من عدمها.

علما أن حالات من الرعب يعيشها المواطنون بعد الإشاعات التي يتم الترويج لها عبر صفحات التواصل الاجتماعي بتنقل الداء إلى كل من وهران وغليزان وتيارت.

والتي لا تتعدى حسب مصادر استشفائية حالات إسهال وقيء عادية ناتجة عن تسممات أو إفراط في الأكل، على غرار ما تم تسجيله الجمعة الماضية باستقبال مصلحة الأوبئة لوهران 8 حالات تم تحويلها إلى مصلحة الأمراض المعدية والأوبئة التابعة لمستشفى بن زرجب الجامعي بوهران.

إثر تعرضهم لحالات إسهال وقيء، سرعان ما تم التكفل بهم من قبل الطاقم الطبي العامل بالمصلحة قبل مغادرتهم المستشفى بعد تقديم كافة الإسعافات اللازمة.

كما أكدت مديرية الصحة لوهران على لسان رئيس مصلحة الوقاية أنه رغم اتخاذ مصالحه لكافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفق مخطط طبي استعجالي تحسبا لأي طارئ، فهو يفند تسجيل أي حالة لداء الكوليرا في ولاية وهران.

عزل إمرأة وطفلها بعد الاشتباه في إصابتهما بالكوليرا في تلمسان

عاشت، أول أمس، مصلحة الاستعجالات الطبية لمصلحة الأم والطفل بمستشفى تلمسان الجامعي حالة طوارئ قصوى، على خلفية ظهور أعراض تسمم حاد وخطير على امرأة رفقة طفلها، واللذان تم تحويلهما من منطقة مشرية بولاية النعامة إلى مستشفى تلمسان الجامعي، من أجل إخضاعهما للفحوصات اللازمة بغية تشخيص حالتهما المرضية.

وبعد الاشتباه في إصابتهما بوباء الكوليرا نتيجة تشابه الأعراض التي بدت عليهما مع أعراض الوباء، تم عزلهما إلى حين ظهور نتائج التحاليل الطبية.

أين تم أخذ عينة من دمهما وتحويلها على المخبر المختص، للتأكد مما إذا كانا يحملان بيكتيريا الكوليرا.

وكانت أوساط «فايسبوكية» قد تداولت، في وقت سابق، معلومات تروج لإصابة طفلة بوباء الكوليرا بمنطقة الرمشي شمال تلمسان.

إلا أنه بعد الاتصال بالمكلفة بالإعلام والاتصال لدى مديرية الصحة تم نفي هذا الخبر، مع التأكيد على عدم تسجيل أية حالة إصابة بالوباء لحد الآن.