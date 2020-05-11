الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية تواصل الإرتفاع

أخبار العالم
  • -
  • 0
الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية تواصل الإرتفاع
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين عن تسجيل 1966 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

لترتفع بذلك، حصيلة الإصابات في المملكة إلى 41014 حالة إصابة  و255 وفاة.

بينما بلغ إجملي المتعافين 12737 شخصا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=818387

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com