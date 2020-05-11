الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية تواصل الإرتفاع

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين عن تسجيل 1966 إصابة بفيروس كورونا و9 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
لترتفع بذلك، حصيلة الإصابات في المملكة إلى 41014 حالة إصابة و255 وفاة.
بينما بلغ إجملي المتعافين 12737 شخصا، بزيادة 1280 حالة شفاء جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
#الصحة تعلن عن تسجيل (1966) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1280) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (12,737) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/nQzVaKrONF
— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 11, 2020
التعليقات (0)