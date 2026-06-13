الإصابات تضرب الأرجنتين قبل مواجهة “الخضر”

تلقى المنتخب الأرجنتيني، منافس “الخضر” هذا الأربعاء، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2026، ضربة موجعة، بعد تأكد غياب أحد مدافعيه.

وكشف موقع “espndeportes” أن الظهير الأيسر نيكولاس تاجليافيكو، لـ “التانغو”، سيغيب رسميا عن مواجهة المنتخب الوطني، المقررة بداية من الساعة 02:00، صباحا بتوقيت الجزائر.

مشيرا إلى أن مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني استنجد مؤخرا، بالمدافع الأيسر ماركوس سينيسي. الذي سيلتحق برفقاء ليونيل ميسي، في الساعات القادمة، بعدما ترسم تضييع زميله ليوناردو باليردي، لكأس العالم بسبب الإصابة.

كما أوضح المصدر نفسه، أنه على الرغم من الالتحاق المرتقب لماركوس سينيسي، إلا أن المدافع الآخر نيكولاس تاجليافيكو، يعاني من تمزق من الدرجة الأولى في عضلة أسفل القدم اليسرى. وسيغيب عن المباراة الافتتاحية وربما أول مباراتين.

وفي مركز ظهير أيسر، وأمام غياب تاجليافيكو، أكد موقع “espndeportes” أن فاكوندو ميدينا. يعد الخيار الأول على الرغم من أنه ينشط كقلب دفاع، ولكنه يحسن اللعب في الجهة اليسرى.

كما قد يعتمد ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين على نيكولاس غونزاليس، في هذا المنصب، وفقا لذات المصدر، على الرغم من إصابته بشد عضلي، ولم يتعاف بعد من إصابته.

أما في منصب حراسة المرمى، أشار المصدر ذاته. إلى أن إيميليانو مارتينيز هو من سيكون أساسيا. بعد تعافيه وعودته إلى التدريبات أول أمس الخميس.

بينما تحوم الشكوك، حول مركز الظهير الأيمن، ففي انتظار جاهزية الثنائي ناهويل مولينا وغونزالو مونتيل. فيما ينتظر أغوستين جياي، غير الموجود في القائمة، استدعاءً محتملاً.

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