الإصابة تبعد بودبوز عن التدريبات

غاب الدولي الجزائري، رياض بودبوز، عن تدريبات ناديه الأهلي السعودي، بسبب الإصابة، التي تلقاها في في لقاء الجولة الماضية من دوري “يلو” لأندية الدرجة الأولى أمام نادي الرياض.

وكشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن التشخيص المبدئي لإصابة بودبوز، أظهر تعرضه لشد خفيف في العضلة.

كما أوضحت الصحيفة ذاتها، نقلا عن مصادرها الخاصة، بأن الإصابة السابقة، التي لحقت ببودبوز في مفصل القدم، تلاشت، لكن طبيب النادي فضل إراحته من التدريبات الصباحية، أمس، للاطمئنان على حالته بعد معاناته من الشد العضلي.

يذكر أن بودبوز، كان قد عاد إلى أجواء المنافسة الأحد الماضي، بعدما غاب لمواجهتين متتاليتن بسبب إصابته السابقة.