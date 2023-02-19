الإصابة تبعد سوداني عن التدريبات لـ 5 أيام

تحصل مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، هلال العربي سوداني، على راحة إجبارية من مدرب ناديه ضمك السعودي، كريشمير ريزيتش، بسبب معاناته من إصابة.

وغاب سوداني، عن لقاء الجولة 17 من الدوري السعودي، الذي انهزم فيه ضمك أمس السبت، أمام الخليج بنتيجة 2-0.

وأفادت صحيفة “الرياضية” السعودية، بأن سبب غياب ابن مدينة الشلف يعود لمعاناته من إصابة في مفصل القدم.

وأكد ذات المصدر تعرض سوادني لهذه الإصابة خلال التدريبات، ما أجبر التقني الكرواتي كريشيمر ريزيتش، بالتشاور مع الطاقم الطبي للنادي، منحه راحة لخمسة أيام من أجل التعافي.