الإصابة تحرم ديلور من مواجهة “البي أس جي”

تلقى الدولي الجزائري، آندي ديلور، مهاجم نادي نانت الفرنسي، ضربة موجعة، بعد تأكد غيابه، عن المواجهة الصعبة التي ستجمع ناديه بمتصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان.

وينزل نادي نانت سهرة اليوم، ضيفا على ملعب “بارك دي برانس” لمواجهة نادي العاصمة الفرنسية، في الجولة الـ 26 من الليغ1.

وكشف مدرب نانت أنطوان كومباريه، في ندوة صحفية عقدها أمس، بأن مهاجمه سيضيع مواجهة “البي أس جي” بسبب معاناته من إصابة على مستوى الساق، تلقاها في لقاء الكأس أمام لانس، الأربعاء الماضي.

وكان ديلور، قد افتتح عداده التهديفي رفقة نانت، الذي التحق به جانفي الماضي، في ذات المباراة بتسجيله ثنائية قادت ناديه إلى المربع الذهبي لكأس فرنسا.

ليضيع بذلك، قمة اليوم أمام “البي أس جي”، بسبب إصابة لم تأت في وقتها، لاسيما مع انطلاق العد التنازلي، لتربص الخضر المرتقب بعد أقل من أسبوعين، تحسبا للمباراة المزدوجة أمام النيجر، ضمن تصفيات “كان 2023”.