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الرياضة

الإصابة تحرم لهولو من بلوغ نصف نهائي مونديال ألعاب القوى

بقلم محمد.ل
الإصابة تحرم لهولو من بلوغ نصف نهائي مونديال ألعاب القوى
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فشل البطل الجزائري، لهولو عبد المالك، في التأهل إلى نصف نهائي، سباق 400 حواجز، ضمن مونديال ألعاب القوى الجارية وقائعها بـ “بودابست” بالمجر.

وتعرض اليوم الأحد، العداء لهولو، لإصابة حرمته من إكمال سباق 400 متر حواجز رجال المجموعة الأولى، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وبذلك، لم يتأهل البطل الجزائري إلى نصف النهائي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للفترة الصباحية بالبطولة العالمية لألعاب القوى 2023.

Peut être une image de 1 personne et texte qui dit ’RESULTS Heats Semi-Final Final Heat Heat Heat Heat 400 METRES HURDLES MEN Heat Summary AUG 2023 11:25 RESULT Official Startlist POS BIB Race Analysis First in each heat COUNTRY 2113 ATHLETE fastest (q) BRA 2331 AlisonDO SANTOS FRA MARK 2867 DETAILS LudvyVAILLANT VAILLANT SUI 48.12 2171 Julien ONVIN CHN 48.27 2852 ZhiyuXIE SLO 49.19SB 2387 Matic GER GUČEK 49.25 2560 Constantir PREIS JAM 2008 49.40SB Assinie ALG SON STARTLIST 49.45 DNF DNF WATCH INSIDE scenes content DISCOVER Ûesj insights UNLOCK do00 Predict um WORLDATHLETICS BUDAPEST2’

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