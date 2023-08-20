الإصابة تحرم لهولو من بلوغ نصف نهائي مونديال ألعاب القوى

فشل البطل الجزائري، لهولو عبد المالك، في التأهل إلى نصف نهائي، سباق 400 حواجز، ضمن مونديال ألعاب القوى الجارية وقائعها بـ “بودابست” بالمجر.

وتعرض اليوم الأحد، العداء لهولو، لإصابة حرمته من إكمال سباق 400 متر حواجز رجال المجموعة الأولى، حسبما أكدته الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.

وبذلك، لم يتأهل البطل الجزائري إلى نصف النهائي، ضمن فعاليات اليوم الثاني للفترة الصباحية بالبطولة العالمية لألعاب القوى 2023.