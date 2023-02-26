الإصابة تطيح بطموحات غولام

تعرض الدولي الجزائري، فوزي غولام، لإصابة جديدة، وذلك بمناسبة لقاء أمس السبت، الذي جمع ناديه أنجي بمضيفه أولمبيك ليون، في الجولة الـ 25 من الليغ1 الفرنسية.

وغادر غولام، أرضية الميدان قبل 20 دقيقة عن نهاية اللقاء، متأثرا بإصابة عضلية على مستوى الساق، حسبما تناقلته الصحافة الفرنسية، في وقت لم تعلن فيه إدارة ناديه عن مدى خطورتها ومدة غيابه عن الميادين.

ويبدو بأن سوء الطالع لا يزال يلاحق مدافع الخضر، الذي كان يأمل في بعث مشواره من بوابة الدوري الفرنسي، وهو الذي عانى من عدة إصابات في آخر 5 سنوات، حولته من لاعب أساسي في نابولي الإيطالي إلى لاعب غير مرغوب فيه.

يذكر أن غولام، التحق بأنجي الفرنسي، شهر جانفي الماضي، وشارك إلى حد الآن في 5 لقاءات منها 4 كأساسي، دون المساهمة في أي هدف.