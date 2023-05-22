الإصابة تغيب سعيود عن تشكيلة الطائي في مواجهة التعاون

غاب أمسير سعيود، لاعب نادي الطائي السعودي، اليوم الإثنين، عن تشكيلة ناديه في مواجهة فريق التعاون، ضمن الدوري السعودي.

ويأتي غياب سعيود، عن التشكيلة الأساسية لفريقه الطائي، بسبب تعرضه لإصابة على مستوى الركبة، خلال مشاركته في الحصة التدريبية الأخيرة.

كما قرر الطاقم الطبي لنادي الطائي، اراحة نجمهم الجزائري، وعدم المغامرة بصحته، إلى غاية التأكد من تعافيه التام.

يذكر أن أمير سعيود، يعتبر من أبرز لاعبي نادي الطائي، بمساهمته في تسجيل 10 أهداف هذا الموسم، وتقديمه لـ6 تمريرات حاسمة.