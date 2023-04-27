الإصابة تنهي موسم بن عياد مع الترجي التونسي مبكّرا

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها الدولي الجزائري رياض بن عياد إلى إصابته على مستوى الأربطة المتقاطعة.

وقال الموقع الرسمي للترجي التونسي، أن رياض بن عياد تأكد أصابته على مستوى الأربطة، بعد إعادة إجراء عملية IRM .

إلى جانب ذلك، أكّد موقع “فوت 24” التونسي أن الموسم انتهى بالنسبة لرياض بن عياد مع الترجي التونسي، بعد اللعنة التي طاردته في مباراة النجم الساحلي الأخيرة.

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