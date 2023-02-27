الإصابة تنهي موسم نبيل فقير مبكرا

سيغيب النجم الفرنسي نبيل فقير، لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني. عن الميادين، خلال ما تبقى من عمر الموسم الجاري.

وأعلنت إدارة نادي ريال بيتس، اليوم الإثنين. عن نهاية الموسم بالنسبة لنجمها، نبيل فقير، بسبب الإصابة التي تعرض لها، والتي تستوجب خضوعه لعملية جراحية.

كما أبدى النجم الفرنسي، من خلال تغريدة له، عن شكره لكل من سانده في هذه الأوقات الصعبة، مؤكدا عزمه على العودة بقوة.

يذكر ان نبيل فقير، تعرض لاصابة في الركبة اليسرى، خلال مشاركته في مباراة فريقه ريال بيتيس، أمام التشي.