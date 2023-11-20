الإصابة تنهي موسم نجم برشلونة

كشفت وسائل إعلام إسبانية على رأسها “موندو ديبورتيفو”، اليوم الإثنين إلى نجم برشلونة غافي سيغيب عن المنافسة لمدة بين 7 و 8 أشهر.

وقالت الصحيفة الواسعة الانتشار في إسبانيا أن الأمر يعني نهاية الموسم بالنسبة لخط نادي برشلونة الذي تعرض إلى إصابة خطيرة في مباراة المنتخب الإسباني امام منتخب جورجيا.

كما أجريت فحوصات الطبية للاعب، التي أظهرت تمزقا كاملا في الرباط الصليبي للقدم اليمنى، وأيضا الإصابة المرتبطة بالغضروف المفصلي الجانبي.

ونشر نادي برشلونة، صورة للاعب عبر الحساب الرسمي على “إكس” وكتب فيه “كن قويا يا غافي”: مع تغريدة أخرى “نحن معك يا غافي”.

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