الإصابة تهدد موسم بن عيادة

يعاني مدافع الخضر ونادي الوداد البيضاوي المغربي، حسين بن عيادة، من إصابة وصفتها الصحافة المحلية بـ”الغامضة” والتي تهدد موسمه مع الفريق.

وأفادت صحيفة “المنتخب” المغربية، في تقرير نشرته أمس الاثنين، بأن بن عيادة، مهدد بالغياب لفترة طويلة، وكلما اقترب من العودة إلى التدريبات رفقة الوداد إلا وتجددت إصابته.

كما تحدث المصدر ذاته، عن إمكانية سفر حسين بن عيادة، نحو مركز “أسبيتار” بقطر من أجل العلاج وتشخيص إصابته، متوقعا تضييعه لمواجهات مهمة تنتظر الوداد.