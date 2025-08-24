الإصابة تُبعد آيت نوري عن تربص سبتمبر مع المنتخب الوطني

تلقى المنتخب الوطني الجزائري ضربة موجعة، اليوم الأحد، بعد تأكد غياب المدافع ريان آيت نوري عن التربص المقبل لـ”الخضر”.

و المقرر في شهر سبتمبر الداخل، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الجديد مانشستر سيتي ضد توتنهام، لحساب الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان آيت نوري قد شارك أساسيًا في اللقاء، بعد تألقه الكبير الأسبوع الماضي أمام فريقه السابق وولفرهامبتون، مما جعل المدرب الإسباني بيب غوارديولا يجدد ثقته فيه ويدفع به في التشكيلة الأساسية خلال قمة “السبيرز”.

إلا أن سوء الحظ لاحق اللاعب الجزائري، حيث اضطر لمغادرة الملعب بعد مرور 20 دقيقة فقط، متأثرًا بإصابة على مستوى الكاحل.

وحسب ما أفادت به تقارير إعلامية بريطانية، اليوم الأحد، فإن لاعب الخضر، وبعد خضوعه لفحوصات طبية دقيقة، تأكد أن غيابه عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

ما يعني استبعاده رسميًا من تربص “الخضر” المقبل، الذي يتخلله لقاءان مهمان في إطار تصفيات كأس العالم 2026، حيث سيستضيف المنتخب الوطني نظيره منتخب بوتسوانا يوم 4 سبتمبر، قبل التنقل إلى المغرب لمواجهة منتخب غينيا في الجولة الثامنة من التصفيات.