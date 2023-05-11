الإصابة تُنهي موسم بن ناصر مبكراً

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، اليوم الخميس، عن نهاية موسم لاعب ميلان الإيطالي، إسماعيل بن ناصر، عقب الإصابة التي تعرضها ضد الإنتر.

برسم مواجهة نصف نهائي رابطة الأبطال، أمس الخميس، أين تعرض لاعب الخضر لإصابة على مستوى الركبة، أرغمته على مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة 15 من الشوط الأول.

وكشف موقع “ميلان نيوز“، المهتم بشؤون الروسونيري، فإن الفحوصات التي أجراها بن ناصر، أوضحت أن اللاعب يعاني من إصابة على مستوى غضروف الركبة اليمنى.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب سيخضع لعملية جراحية بالمنظار، غداً الجمعة أو السبت كأقصى تقدير، ستبعده عن الميادين لمدة 3 أشهر.