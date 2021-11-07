الإصغاء فن لا يجيده إلا الحكماء
من النعم التي وهبها الله للإنسان نعمة الإصغاء إلى الآخرين، وهي من المهارات المهمة في عملية التواصل مع الآخرين. فإليكم هذه النصائح لتنمية هذه المهارة لديك.
كما ترك الآخرين ليتحدثوا ويعبروا عن أنفسهم، فالأصدقاء الذين يتميزون بمقدرتهم العالية على الاستماع، هم من ينجذب الناس إليهم، ويشعرون بقربهم.
مد يد العون، والمساعدة إلى الآخرين بالإصغاء إليهم، فعندما يستمع الفرد إلى كلام الناس بأهمية كبيرة، وعناية فائقة، ويظهر الكثير من التفاعل معهم،
المصغي الجيد يكون غالبا مُتحدثا لامعا، لأن الأشخاص الذين يتميزون بمهارة الإصغاء إذا تحدثوا أفادوا الآخرين بحديثهم.
كما ان الإصغاء والاستماع إلى الآخرين ينبغي أن يكونا أكثر من التحدث، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بأن أعطاه أذنين اثنتين، ليصغي مرتين.
للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:
3800.3801.3802
طالع أيضا:
مواضيع ذات صلة:
تائه ولا تدري كيف النجاة.. أصلح ما بنك وبين الله..
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
نبض القوافي.
قال الإمام عليّ كرّم الله وجهه.
تغيرت المودة والإخاء وقل الصدق وإنقطع الرجاء
وأسلمني الزمان إلى حبيب كثير الغدر ليس له رعاء
ورب أخ وفيت له وفي ولكن لا يدوم وفاء
أخلاء إذا إستغنيت عنهم وأعداء إذا نزل البلاء
يديمون المودة ما رأوني ويبقى الود ما بقي اللقاء
وإن غنيت عن أحد قلاني و عاقبني بما فيه إكتفاء
سيغنيني الذي أغناه عني فلا فقر يدوم ولا ثراء
كل مودة لله تصفو و لا يصفو مع الفسق الإخاء
كل جراحة لها دواء والغدر ليس له دواء
وليس بدائم أبدا نعيم كذلك البؤس ليس له بقاء
إذا أنكرت عهدا من حميم ففي نفسي التكرم والحياء.
إذا ما رأس أهل البيت ولي بدا لهم من الناس الجفاء