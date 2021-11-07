الإصغاء فن لا يجيده إلا الحكماء 

من النعم التي وهبها الله للإنسان نعمة الإصغاء إلى الآخرين، وهي من المهارات المهمة في عملية التواصل مع الآخرين. فإليكم هذه النصائح لتنمية هذه المهارة لديك.

كما ترك الآخرين ليتحدثوا ويعبروا عن أنفسهم، فالأصدقاء الذين يتميزون بمقدرتهم العالية على الاستماع، هم من ينجذب الناس إليهم، ويشعرون بقربهم.

مد يد العون، والمساعدة إلى الآخرين بالإصغاء إليهم، فعندما يستمع الفرد إلى كلام الناس بأهمية كبيرة، وعناية فائقة، ويظهر الكثير من التفاعل معهم،

المصغي الجيد يكون غالبا مُتحدثا لامعا، لأن الأشخاص الذين يتميزون بمهارة الإصغاء إذا تحدثوا أفادوا الآخرين بحديثهم.

كما ان الإصغاء والاستماع إلى الآخرين ينبغي أن يكونا أكثر من التحدث، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بأن أعطاه أذنين اثنتين، ليصغي مرتين.

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