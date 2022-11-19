الإصلاحات الأخيرة محور نقاش وزير الفلاحة مع بعثة صندوق النقد الدولي

استقبل وزير الفلاحة، محمد عبد الحفيظ هني، اليوم السبت، بمقر الوزارة، وفدا عن صندوق النقد الدولي. برئاسة فيرديي جنيفييف (Verdier Genéviéve)، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى الجزائر.

كما تمحورت المباحثات حول المواضيع المتعلقة بالقطاع، لا سيما منها أداء القطاع الفلاحي والإصلاحات الأخيرة. والإصلاح الضريبي و إستراتيجية التنمية الفلاحية والإجراءات المتخذة ذات الصلة بتحديات التغيرات المناخية.