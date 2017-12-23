الإضطرابات الجوية تغلق العديد من الطرقات بالبويرة وتيزي وزو

تسببت الإضطرابات الجوية الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن، خاصة الشرقية منها، في غلق العديد من الطرقات بولاية البويرة وتيزي وزو.

فولاية البويرة، شهدت غلق الطريق الوطني رقم 33 بين بلديتي الأصنام وواسيف على مستوى تيكجدة.

وكذا الطريق الوطني رقم 15 بين بلديتي أغبالو وعين الحمام على مستوى عين الزبد.

و أغلقت الإضطرابات الجوية أيضا عدّة طرقات بولاية تيزي وزو، على غرار الطريق الوطني رقم 33 بين تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة أسول.

و الطريق الوطني رقم 30 الرابط بين تيزي وزو والبويرة على مستوى منطقة تيزي أنكولان،

وكذا الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين تيزي وزو والبويرة على مستوى فج تيرودة.